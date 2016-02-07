Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Žehlička váži len 1,2 kg, žehlenie s ňou je jednoduché a bez námahy.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Tento žehliaci systém je pripravený na použitie za menej ako 2 minúty.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem