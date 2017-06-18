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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare ExpertParný generátor

GC9222/02

4.5
| (2) Recenzie

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • 5,5 baru

  • Zosilnená para 300 g

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

Max. tlak čerpadla 5,5 baru

Max. tlak čerpadla 5,5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Zásobník na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,5 l kapacite zásobníka na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

3
2
1

18/06/2017

България

България

Overený kupujúci

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

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