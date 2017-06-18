Tento produkt už nie je dostupný
GC9222/02
Jednotka v žehlení
5,5 baru
Zosilnená para 300 g
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Zásobník na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,5 l kapacite zásobníka na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
Mariya88
18/06/2017
България
Overený kupujúci
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare