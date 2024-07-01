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  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3000Airfryer XL

HD9270/70

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vychutnajte si zdravé jedlo, ktoré je vďaka technológii Rapid Air zvonka chrumkavé a zvnútra jemné. Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky chutných receptov každý deň.
Zobraziť všetky výhody

Vďaka technológii Rapid Air

Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Čierna/strieborná

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Chutné recepty na varenie v teplovzdušnej fritéze pre zdravý životný štýl

Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsme naprosto spokojení

Jsme spokojení a pořád objevujeme další a další možnosti zdravějšího způsobu připravování jídel.

Výhody

Zdravější způsob přípravy jídel pro celou rodinu, dostatečný objem nádoby.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

29/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý pomocník

Firtezu používám místo trouby. Je to úžasné řešení, když chce člověk připravovat třeba jen jednu nebo dvě porce jídlo. Jídlo je navíc rychleji připravené, než z běžné trouby a mnohem chutnější. Dokoupila jsem i příslušenství na pečení. Je v ni menší spotřeba oleje a dobre se umývá. Lituji jen jedné věci - že jsem si ji nekoupila dřív.

Výhody

Rychlost, chuť, variabilita použití - fritování i pečení.

Nevýhody

Nutnost dokupovat příslušenství

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.

  3. Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.

  4. Náklady na energiu pri varení jedného kusu kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C, bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od výrobku.