Tento produkt už nie je dostupný
Technológia Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Čierna/strieborná
Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*
Objavte stovky lákavých receptov na varenie v teplovzdušnej fritéze, ktoré sú chutné, zdravé a rýchle na prípravu. Recepty v aplikácii HomeID zostavili odborníci na výživu pre každodenné varenie.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Agrosek
01/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsme naprosto spokojení
Jsme spokojení a pořád objevujeme další a další možnosti zdravějšího způsobu připravování jídel.
Výhody
Zdravější způsob přípravy jídel pro celou rodinu, dostatečný objem nádoby.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Hanka 1
29/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý pomocník
Firtezu používám místo trouby. Je to úžasné řešení, když chce člověk připravovat třeba jen jednu nebo dvě porce jídlo. Jídlo je navíc rychleji připravené, než z běžné trouby a mnohem chutnější. Dokoupila jsem i příslušenství na pečení. Je v ni menší spotřeba oleje a dobre se umývá. Lituji jen jedné věci - že jsem si ji nekoupila dřív.
Výhody
Rychlost, chuť, variabilita použití - fritování i pečení.
Nevýhody
Nutnost dokupovat příslušenství
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/70 Airfryer XL
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.
Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.
Náklady na energiu pri varení jedného kusu kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C, bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od výrobku.