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HP8320/00
Ľahké vyrovnávanie s leskom vďaka iónom
Dlhšie platne žehličky Essential Care s ionizátorom sú špeciálne vyvinuté na rýchle a jednoduché použitie a umožňujú vám vytvoriť rovný a lesklý vzhľad účesu rýchlejšie a šetrnejšie.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Dlhšie keramické platne (100 mm)
Profesionálna teplota 210 °C
Ošetrujúci ionizátor
Dlhšie platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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