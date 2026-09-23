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Tento produkt už nie je dostupný

Žehlička na vlasy

HP8342

Rešpektujte svoje vlasy vo dne i v noci

Spoločnosť Philips predstavuje jedinečné nastavenie Care Touch®, vďaka ktorému váš rovný účes vydrží dlhšie pri menšom poškodení vlasov.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonStraight Respect

Rešpektujte svoje vlasy vo dne i v noci

  • SalonStraight

  • Respect

Zdravšia úprava účesu s automatickým nastavením nižšej teploty

Zdravšia úprava účesu s automatickým nastavením nižšej teploty

Automatické nastavenie na zdravé obnovenie tvaru účesu. Udržte tvar účesu akýchkoľvek vlasov po celý deň

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy bez strapatenia

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy bez strapatenia

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Technické špecifikácie

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