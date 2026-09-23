Tento produkt už nie je dostupný
HP8342
Rešpektujte svoje vlasy vo dne i v noci
Spoločnosť Philips predstavuje jedinečné nastavenie Care Touch®, vďaka ktorému váš rovný účes vydrží dlhšie pri menšom poškodení vlasov.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
SalonStraight
Respect
Automatické nastavenie na zdravé obnovenie tvaru účesu. Udržte tvar účesu akýchkoľvek vlasov po celý deň
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
.
Hodnotenie