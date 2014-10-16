Tento produkt už nie je dostupný
Objem a lesk pre dlhé vlasy
Vyhrievaná tvarovacia kefa Philips ProCare vám umožňuje rýchle vytváranie jemných kučier a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov. Zohriaty 45 mm valec zabezpečuje dlhotrvajúce výsledky a zaťahovateľné štetiny zaručujú bezpečné používanie a dokonalý tvar účesu.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Zaťahovateľné štetiny (45 mm)
Povrch z turmalínovej keramiky
Teplota 160 – 190 °C
Starostlivosť pomocou iónov
Jedinečné zaťahovateľné štetiny zabezpečujú rýchle a bezpečné používanie. Najskôr omotajte vlasy okolo kefy, potom otočte chladnú špičku a štetiny sa zasunú. Táto jedinečná funkcia zaisťuje bezpečné uvoľnenie vlasov a udržuje dokonalý tvar kučier.
Doprajte svojim vlasom okamžitú starostlivosť pomocou iónov. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, zlepšujú stav vlasov a vyhladzujú ich kutikuly, aby tak získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Vyberte si z 2 nastavení teploty na tvarovanie účesu – 160 °C a 190 °C, aby ste dosiahli dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizovali riziko poškodenia svojich vlasov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне