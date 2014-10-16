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Tento produkt už nie je dostupný

Vyhrievaná tvarovacia kefa ProCare

HP8634/00

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Objem a lesk pre dlhé vlasy

Vyhrievaná tvarovacia kefa Philips ProCare vám umožňuje rýchle vytváranie jemných kučier a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov. Zohriaty 45 mm valec zabezpečuje dlhotrvajúce výsledky a zaťahovateľné štetiny zaručujú bezpečné používanie a dokonalý tvar účesu.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Objem a lesk pre dlhé vlasy

  • Zaťahovateľné štetiny (45 mm)

  • Povrch z turmalínovej keramiky

  • Teplota 160 – 190 °C

  • Starostlivosť pomocou iónov

Zaťahovateľné štetiny na rýchle a jednoduché uvoľnenie vlasov

Zaťahovateľné štetiny na rýchle a jednoduché uvoľnenie vlasov

Jedinečné zaťahovateľné štetiny zabezpečujú rýchle a bezpečné používanie. Najskôr omotajte vlasy okolo kefy, potom otočte chladnú špičku a štetiny sa zasunú. Táto jedinečná funkcia zaisťuje bezpečné uvoľnenie vlasov a udržuje dokonalý tvar kučier.

Starostlivosť pomocou iónov a turmalínový povrch pre lesklé vlasy

Starostlivosť pomocou iónov a turmalínový povrch pre lesklé vlasy

Doprajte svojim vlasom okamžitú starostlivosť pomocou iónov. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, zlepšujú stav vlasov a vyhladzujú ich kutikuly, aby tak získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

2 nastavenia teploty na tvarovanie účesu v závislosti od typu vlasov

Vyberte si z 2 nastavení teploty na tvarovanie účesu – 160 °C a 190 °C, aby ste dosiahli dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizovali riziko poškodenia svojich vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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