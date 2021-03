Se Steam&Go je to easy peasy a hotový raz dva. Je praktický, takže si ho můžete přibalit klidně i na dovolenou. K “žehlení” (napařování) navíc nepotřebujete ani prkno, jde použít jak svisle, tak i vertikálně. Za mě maximální spokojenost. 🖤Jak se k tomu stavíte vy?Having my own steamer was my dream, so after I received this Steam&Go from Philips, I get really happy about it. 🤩My life is now easy peasy lemon squeezy. 😂🖤