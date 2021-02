Vypadávanie?



Množstvo žien si sťažuje na veľké množstvo vlasov, ktoré im počas česania vypadáva. Skúste investovať do kvalitnej vlasovej kefy s nylonovými štetinami. Vaše vlasy vám to niekoľkonásobne vrátia. Vypadávanie je často spôsobené aj nedostatkom živín. Dobrou voľbou je investícia do vhodných doplnkov stravy, ktoré dodajú potrebné vitamíny, minerály a ďalšie látky pre zdravé vlasy.