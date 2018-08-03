Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Extra kompaktný
1200 W
2 flexibilné nastavenia rýchlosti
Šnúra s dĺžkou 1,8 m.
Philips EssentialCare Compact vytvára správnu úroveň prúdu vzduchu a jemný sušiaci výkon, vďaka ktorým dosiahnete každý deň tie najlepšie výsledky.
Sušič vlasov má šikovný a moderný dizajn, je ľahký, jednoducho sa používa a je taký malý, že ho môžete uskladniť kdekoľvek.
4.8
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
IvanaM
03/08/2018
Česká republika
S produktem jsem spokojená
S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Miloslav007
02/08/2018
Česká republika
Malý, skladný, výkonný fén
Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Cicu
24/01/2019
Magyarország
Remek ár-érték arány, praktikus, megbízható
Praktikus, kis helyigényű, jó teljesítményű hajszárító. Utazáshoz a mérete miatt is tökéletes. A hosszú kábel kényelmes használhatóságot biztosít. Nagyon elégedett vagyok vele, ár-érték arányban pedig tökéletes választás.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Hajszárító
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Hajszárító