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  • Ultra kompaktný na každodenné sušenie
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  • Ultra kompaktný na každodenné sušenie
  • Ultra kompaktný na každodenné sušenie
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  • Ultra kompaktný na každodenné sušenie

Tento produkt už nie je dostupný

DryCare EssentialSušič vlasov

BHD001/00

4.8
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ultra kompaktný na každodenné sušenie
Tento sušič vlasov prináša dokonalý sušiaci výkon do každej tašky, takže si môžete upraviť vlasy presne podľa svojich predstáv kdekoľvek
Zobraziť všetky výhody
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Výnimočne kompaktný sušič EssentialCare

Ultra kompaktný na každodenné sušenie

  • Extra kompaktný

  • 1200 W

  • 2 flexibilné nastavenia rýchlosti

1,8 m šnúra pre maximálnu flexibilitu

1,8 m šnúra pre maximálnu flexibilitu

Šnúra s dĺžkou 1,8 m.

1200 W na jemné sušenie

1200 W na jemné sušenie

Philips EssentialCare Compact vytvára správnu úroveň prúdu vzduchu a jemný sušiaci výkon, vďaka ktorým dosiahnete každý deň tie najlepšie výsledky.

Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie

Kompaktná veľkosť pre jednoduché uskladnenie

Sušič vlasov má šikovný a moderný dizajn, je ľahký, jednoducho sa používa a je taký malý, že ho môžete uskladniť kdekoľvek.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
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03/08/2018

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojená

S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Malý, skladný, výkonný fén

Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek ár-érték arány, praktikus, megbízható

Praktikus, kis helyigényű, jó teljesítményű hajszárító. Utazáshoz a mérete miatt is tökéletes. A hosszú kábel kényelmes használhatóságot biztosít. Nagyon elégedett vagyok vele, ár-érték arányban pedig tökéletes választás.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Hajszárító

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Essential BHD001/00 Hajszárító

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