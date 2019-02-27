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Tento produkt už nie je dostupný

DryCarePro Sušič vlasov

BHD177/00

4.9

| (140) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Vysoký výkon, dokonalý lesk

Sušič vlasov Philips DryCare Pro AC obsahuje nový elektromotor na striedavý prúd, ktorý dokáže vygenerovať rýchlosť vzduchu až 105 km/h, vďaka čomu získate rýchle a profesionálne výsledky. Keďže dokáže vyprodukovať 4-násobné množstvo iónov v porovnaní s inými modelmi Philips, výsledkom budú lesklejšie a výborne vyzerajúce vlasy.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

so 4-násobným množstvom iónov

Vysoký výkon, dokonalý lesk

  • 2300 W

  • Motor na striedavý prúd

  • 105 km/h

4-násobne viac iónov na dosiahnutie mimoriadneho lesku

4-násobne viac iónov na dosiahnutie mimoriadneho lesku

Doprajte vlasom výnimočný vzhľad pomocou ionizačnej úpravy. Tento sušič vlasov vytvára až 4­krát viac záporne nabitých iónov v porovnaní s ostatnými sušičmi vlasov značky Philips. Výsledkom sú dokonale lesklé a hladké vlasy. Doprajte im lesk!

7 mm koncentrátor na tvarovanie pre dokonalé účesy

7 mm koncentrátor na tvarovanie pre dokonalé účesy

Hubica s otvorom šírky 7 mm sústreďuje prúd vzduchu pre presné tvarovanie v konkrétnych oblastiach. Ideálny nadstavec na česanie a súčasné sušenie a tvarovanie účesu.

Stlačte a uvoľnite tlačidlo pre studený vzduch na zafixovanie účesu

Stlačte a uvoľnite tlačidlo pre studený vzduch na zafixovanie účesu

Nevyhnutná profesionálna funkcia v podobe tohto nového stláčacieho a uvoľňovacieho tlačidla pre studený vzduch, ktoré netreba neustále stláčať, aby bolo možné ho použiť. Poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu na zafixovanie účesu po dokončení tvarovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

140

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a rychlý vysoušeč

Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a spolehlivý vysoušeč

Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Fén má výborný výkon, což se svými dlouhými vlasy velmi ocením - jsou vyfénované za chvilku. Mám radši kompaktnější rozměry, ale to je cena za vysoký výkon :-) Určitě ho doporučuji pro ty, co mají husté neno delší vlasy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů

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