Tento produkt už nie je dostupný
Vysoký výkon, dokonalý lesk
Sušič vlasov Philips DryCare Pro AC obsahuje nový elektromotor na striedavý prúd, ktorý dokáže vygenerovať rýchlosť vzduchu až 105 km/h, vďaka čomu získate rýchle a profesionálne výsledky. Keďže dokáže vyprodukovať 4-násobné množstvo iónov v porovnaní s inými modelmi Philips, výsledkom budú lesklejšie a výborne vyzerajúce vlasy.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2300 W
Motor na striedavý prúd
105 km/h
Doprajte vlasom výnimočný vzhľad pomocou ionizačnej úpravy. Tento sušič vlasov vytvára až 4krát viac záporne nabitých iónov v porovnaní s ostatnými sušičmi vlasov značky Philips. Výsledkom sú dokonale lesklé a hladké vlasy. Doprajte im lesk!
Hubica s otvorom šírky 7 mm sústreďuje prúd vzduchu pre presné tvarovanie v konkrétnych oblastiach. Ideálny nadstavec na česanie a súčasné sušenie a tvarovanie účesu.
Nevyhnutná profesionálna funkcia v podobe tohto nového stláčacieho a uvoľňovacieho tlačidla pre studený vzduch, ktoré netreba neustále stláčať, aby bolo možné ho použiť. Poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu na zafixovanie účesu po dokončení tvarovania.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.9
z 5
140
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Výkonný a rychlý vysoušeč
Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
HanaKN
26/02/2019
Česká republika
Výkonný a spolehlivý vysoušeč
Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Aneta
03/08/2018
Česká republika
Skvělý výkon
Fén má výborný výkon, což se svými dlouhými vlasy velmi ocením - jsou vyfénované za chvilku. Mám radši kompaktnější rozměry, ale to je cena za vysoký výkon :-) Určitě ho doporučuji pro ty, co mají husté neno delší vlasy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare BHD176/00 Vysoušeč vlasů