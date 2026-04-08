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  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
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  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
  • Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním

Vrátenie výrobku

Tento produkt už nie je dostupný

StraightCare EssentialŽehlička na vlasy ThermoProtect

BHS377/00

5
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním
Špeciálne navrhnuté na jednoduchú a rýchlu úpravu s dlhými keratínom napustenými platňami a 10 nastaveniami teploty. Starostlivosť o vlasy pomocou technológie ThermoProtect zabraňuje prehriatiu.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou a ovládaním

  • Technológia ThermoProtect

  • Keratínom napustené platne

  • 10 nastavení teploty

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect rovnomerne rozvádza teplo cez platne, čím ochraňuje vlasy pred ich prehrievaním.

Keratínové keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Keratínové keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Keratínom napustené keramické platne sa hladko kĺžu po vašich vlasoch pre rýchle a jednoduché vytvorenie účesu.

Teplotný rozsah od 160 °C až do 230 °C.

Teplotný rozsah od 160 °C až do 230 °C.

Vyberte si teplotu v rozsahu od 160 °C do 230 °C pre dlhotrvajúce výsledky s minimálnym rizikom poškodenia vlasov.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/04/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem spokojená

Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

29/11/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje

Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní žehlička

Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.

Výhody

rychlé nahřátí

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

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  • Tipy a triky