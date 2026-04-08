Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia ThermoProtect
Keratínom napustené platne
10 nastavení teploty
Technológia ThermoProtect rovnomerne rozvádza teplo cez platne, čím ochraňuje vlasy pred ich prehrievaním.
Keratínom napustené keramické platne sa hladko kĺžu po vašich vlasoch pre rýchle a jednoduché vytvorenie účesu.
Vyberte si teplotu v rozsahu od 160 °C do 230 °C pre dlhotrvajúce výsledky s minimálnym rizikom poškodenia vlasov.
5.0
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
myška4
08/04/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lenika
29/11/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje
Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Manu_88
11/05/2022
Česká republika
Perfektní žehlička
Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.
Výhody
rychlé nahřátí
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect