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Tento produkt už nie je dostupný

Performer ExpertVreckový vysávač

FC8722/09

4.8
| (54) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips Performer Expert sa môže pochváliť najvyššími hodnoteniami pri zachytávaní prachu* na všetkých druhoch podláh vďaka technológii AirflowMax a jedinečnej hubici TriActiveMax stvorenej na dokonalé zachytávanie prachu. Skvelé výsledky čistenia, dokonca aj vtedy, keď sa vrecko naplní!
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 5 l

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

Vysokovýkonný motor pre vysokokvalitné výsledky

Vysokovýkonný motor pre vysokokvalitné výsledky

Tento vysokovýkonný motor bol optimalizovaný tak, aby s cieľom vytvorenia silnejšieho prúdu vzduchu spotreboval menej energie.

Nová hubica 3 v 1 TriActiveMax maximalizuje zachytávanie prachu

Nová hubica 3 v 1 TriActiveMax maximalizuje zachytávanie prachu

Hubica TriActiveMax s čistiacimi činnosťami 3 v 1 dokonale priľne k podlahe a maximalizuje tak zachytávanie prachu. 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

54

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2
1

19/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vysavac

Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.

Výhody

Schopnosti

Nevýhody

Sacky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

20/04/2015

Česká republika

Česká republika

Tento vysavač doporučuji do každé domácnosti.

Tento vysavač se mi líbí. Je tichý, má opravdu dlouho šňůru (11m), takže odpadá neustálé přendávání kabelu do zásuvek. Má skvělý Hepa Filtr, který je dobrý pro alergiky.Navíc spotřeba je výrazně nižší, takže doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

20/04/2015

Česká republika

Česká republika

Tichy, ekonomicky, vykonny

Vysavac klasickych rozmeru s tretinovou spotrebou a vybornym vykonem co se sani tyce - saci plocha presahuje plochu hlavice, coz je pro me velmi prekvapive a obdivuhodne. 11m dlouhy kabel umozni vysati celeho bytu bez potreby menit zasuvku - prijemna uleva.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

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  1. V rámci sortimentu spoločnosti Philips