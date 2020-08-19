Tento produkt už nie je dostupný
5 l
Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Tento vysokovýkonný motor bol optimalizovaný tak, aby s cieľom vytvorenia silnejšieho prúdu vzduchu spotreboval menej energie.
Hubica TriActiveMax s čistiacimi činnosťami 3 v 1 dokonale priľne k podlahe a maximalizuje tak zachytávanie prachu. 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
4.8
z 5
54
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Kowik
19/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Vysavac
Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.
Výhody
Schopnosti
Nevýhody
Sacky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Evcza
20/04/2015
Česká republika
Tento vysavač doporučuji do každé domácnosti.
Tento vysavač se mi líbí. Je tichý, má opravdu dlouho šňůru (11m), takže odpadá neustálé přendávání kabelu do zásuvek. Má skvělý Hepa Filtr, který je dobrý pro alergiky.Navíc spotřeba je výrazně nižší, takže doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Honeys
20/04/2015
Česká republika
Tichy, ekonomicky, vykonny
Vysavac klasickych rozmeru s tretinovou spotrebou a vybornym vykonem co se sani tyce - saci plocha presahuje plochu hlavice, coz je pro me velmi prekvapive a obdivuhodne. 11m dlouhy kabel umozni vysati celeho bytu bez potreby menit zasuvku - prijemna uleva.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
V rámci sortimentu spoločnosti Philips