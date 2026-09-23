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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Tento produkt už nie je dostupný

EasyCleanBezvreckový vysávač

FC8724/01

Zbavte sa námahy pri čistení

EasyClean je určený pre ľudí, ktorí vyžadujú dôkladné výsledky čistenia s minimálnou námahou.

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Nie je potrebné žiadne vrecko

Zbavte sa námahy pri čistení

  • 1800 W

1800 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

1800 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Vysávač značky Philips s 1800 W motorom generujúcim sací výkon max. 300 W zaručí dokonalé výsledky pri vysávaní.

Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest.

Nádoba na prach sa dá jednoducho vybrať a vyprázdniť

Nádoba na prach sa dá jednoducho vybrať a vyprázdniť

Tento bezvreckový vysávač má priehľadnú nádobu na prach, ktorá ukazuje prach odstránený z podlahy a uľahčuje spätné vyhľadanie neúmyselne vysatých cenností.

Technické špecifikácie

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