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FC8724/01
Zbavte sa námahy pri čistení
EasyClean je určený pre ľudí, ktorí vyžadujú dôkladné výsledky čistenia s minimálnou námahou.
1800 W
Vysávač značky Philips s 1800 W motorom generujúcim sací výkon max. 300 W zaručí dokonalé výsledky pri vysávaní.
Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích ciest.
Tento bezvreckový vysávač má priehľadnú nádobu na prach, ktorá ukazuje prach odstránený z podlahy a uľahčuje spätné vyhľadanie neúmyselne vysatých cenností.
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