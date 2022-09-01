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Všetky rady

  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
  • Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*

Tento produkt už nie je dostupný

Performer SilentVreckový vysávač

FC8779/09

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*
Čistá podlaha je základ zdravého domova. Nový vysávač Philips Performer Silent disponuje pokročilou technológiou hubice, ktorá dôkladne zachytí špinu a jemný prach a podporuje tak zdravé prostredie. S úrovňou hlučnosti len 66 dB sa jedná o náš najtichší vysávač.
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Povysáva a zadrží viac ako 99,99 %** prachu a alergénov

Maximálny výkon. Minimálna hlučnosť*

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 750 W

  • 69 dB pre tiché vysávanie

750 W motor zaisťuje silný sací výkon

750 W motor zaisťuje silný sací výkon

Vysokoúčinný 750 W motor je prísľubom vždy výkonného a kvalitného čistenia.

Zachytáva až 99,9 % prachu** a poskytuje hĺbkové čistenie

Zachytáva až 99,9 % prachu** a poskytuje hĺbkové čistenie

Hubica TriActive Pro a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu**.

Vysávajte v tichosti kedykoľvek – bez toho, aby ste niekoho rušili

Vysávajte v tichosti kedykoľvek – bez toho, aby ste niekoho rušili

Bol navrhnutý so zreteľom na nízku hlučnosť, takže môžete kedykoľvek vysávať ticho bez rušenia ostatných členov vašej domácnosti. S certifikáciou Quiet Mark.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. zo všetkých vreckových vysávačov Philips.

  2. zachytáva prach na tvrdých podlahách (IEC 62885-2) a odfiltruje častice až do veľkosti 0,3 μm podľa energetického štítku EÚ.