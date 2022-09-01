Tento produkt už nie je dostupný
Zachytáva 99,9 % prachu
750 W
69 dB pre tiché vysávanie
Vysokoúčinný 750 W motor je prísľubom vždy výkonného a kvalitného čistenia.
Hubica TriActive Pro a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu**.
Bol navrhnutý so zreteľom na nízku hlučnosť, takže môžete kedykoľvek vysávať ticho bez rušenia ostatných členov vašej domácnosti. S certifikáciou Quiet Mark.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
zo všetkých vreckových vysávačov Philips.
zachytáva prach na tvrdých podlahách (IEC 62885-2) a odfiltruje častice až do veľkosti 0,3 μm podľa energetického štítku EÚ.