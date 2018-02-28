Tento produkt už nie je dostupný
Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*
Vďaka svojmu výkonnému 2100 W motoru a špeciálne navrhnutej komore na prach udržuje vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon. Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri plnšom vrecku na prach!*
2100 W
Filter HEPA 12
5 l
2100 W motor generuje maximálny sací výkon 475 W pre vynikajúce výsledky pri vysávaní.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Tento špeciálny výstupný filter zachytí až 99,5 % prachu skôr, ako sa vzduch vráti späť do miestnosti, a zabezpečí tak čisté prostredie bez prachu.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Edward
18/10/2013
Česká republika
Doopravdy vynikající vysavač
Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)