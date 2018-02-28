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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerProVysávač s vreckom

FC9184/01

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

Vďaka svojmu výkonnému 2100 W motoru a špeciálne navrhnutej komore na prach udržuje vysávač Philips PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon. Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri plnšom vrecku na prach!*

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vďaka 2100 W motoru a 5 l kapacite na prach

Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*

  • 2100 W

  • Filter HEPA 12

  • 5 l

2100 W motor s maximálnym sacím výkonom 475 W

2100 W motor s maximálnym sacím výkonom 475 W

2100 W motor generuje maximálny sací výkon 475 W pre vynikajúce výsledky pri vysávaní.

Nová hubica TriActive typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Nová hubica TriActive typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Filter EPA 12 s 99,5 % filtráciou prachu

Filter EPA 12 s 99,5 % filtráciou prachu

Tento špeciálny výstupný filter zachytí až 99,5 % prachu skôr, ako sa vzduch vráti späť do miestnosti, a zabezpečí tak čisté prostredie bez prachu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

18/10/2013

Česká republika

Česká republika

Doopravdy vynikající vysavač

Skvělý sací výkon,a to jen na čtvrt otáčky motoru,velmi tichý,jednoduché ovládání.Žádný jiný vysavač,který jsem vyskoušel a nebylo jich málo,tak dobře nesál.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., august 2012)