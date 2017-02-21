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Tento produkt už nie je dostupný

Performer ExpertVreckový vysávač

FC9193/91

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips Performer Expert sa môže pochváliť najvyššími hodnoteniami pri zachytávaní prachu* na všetkých druhoch podláh vďaka technológii AirflowMax a jedinečnej hubici TriActive+ stvorenému na dokonalé zachytávanie prachu. Skvelé výsledky čistenia, dokonca aj vtedy, keď sa vrecko naplní!
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 1500 W

  • Technológia AirflowMax

  • Hubica TriActive+

  • Allergy+

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!

Vysokovýkonný motor pre vysokokvalitné výsledky

Vysokovýkonný motor pre vysokokvalitné výsledky

Tento vysokovýkonný motor bol optimalizovaný tak, aby s cieľom vytvorenia silnejšieho prúdu vzduchu spotreboval menej energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

21/02/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Užasný sací výkon a kvalitní provedení

Hledal jsem vysavač který bude schopen nahradit můj původní se sacím výkonem 420W a příkonem 2500W a vybral jsem tento Philips. A dobře jsem udělal. Pro náš velký byt je potřeba výkonný stroj a moc nevěřím (a možná technologie pokročila už natolik že se pletu), že by to zvládnul vysavač s příkonem 500 - 700W. Jen při vybalení jsem byl trochu rozpačitý, šedý horní kryt vypadá na obrázku pěkně, skutečnost je trochu jiná. Kryt má nástřik šedou matnou metalickou barvou a působí lacině. Podobně se úplně nepovedlo sladění barvy ovládacích knoflíků. Ale dost koukání, stroj je na práci tak zapnout a jedem! Z výkonu budete nadšení, mechanické provedení výborné, všechno pasuje, nikde se nic neviklá ani nevrže. Spokojenost. Trošku vás možná potrápí výběr správného sáčku, možností je několik, návod je dost strašný a moc tam toho nenajdete, pomůžou obrázky na krabici a pak samozřejmě internet. I když se musím přiznat že stále nevím, který je správný typ hepafiltru, informace se lehce liší, to bude ale řešit až to přijde :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC9193/91 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC9193/91 Sáčkový vysavač

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