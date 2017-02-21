Tento produkt už nie je dostupný
1500 W
Technológia AirflowMax
Hubica TriActive+
Allergy+
Technológia AirflowMax maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!
Tento vysokovýkonný motor bol optimalizovaný tak, aby s cieľom vytvorenia silnejšieho prúdu vzduchu spotreboval menej energie.
4.0
z 5
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
TomášR
21/02/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Užasný sací výkon a kvalitní provedení
Hledal jsem vysavač který bude schopen nahradit můj původní se sacím výkonem 420W a příkonem 2500W a vybral jsem tento Philips. A dobře jsem udělal. Pro náš velký byt je potřeba výkonný stroj a moc nevěřím (a možná technologie pokročila už natolik že se pletu), že by to zvládnul vysavač s příkonem 500 - 700W. Jen při vybalení jsem byl trochu rozpačitý, šedý horní kryt vypadá na obrázku pěkně, skutečnost je trochu jiná. Kryt má nástřik šedou matnou metalickou barvou a působí lacině. Podobně se úplně nepovedlo sladění barvy ovládacích knoflíků. Ale dost koukání, stroj je na práci tak zapnout a jedem! Z výkonu budete nadšení, mechanické provedení výborné, všechno pasuje, nikde se nic neviklá ani nevrže. Spokojenost. Trošku vás možná potrápí výběr správného sáčku, možností je několik, návod je dost strašný a moc tam toho nenajdete, pomůžou obrázky na krabici a pak samozřejmě internet. I když se musím přiznat že stále nevím, který je správný typ hepafiltru, informace se lehce liší, to bude ale řešit až to přijde :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC9193/91 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Expert FC9193/91 Sáčkový vysavač