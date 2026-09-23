Tento produkt už nie je dostupný
GC1021/48
Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 25 g/min;80 g zosil. para
Nelepivá žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
1600 wattov
Výkon až 1600 W umožňuje súvislý a silný výstup pary
Zosilnená para až 80 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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