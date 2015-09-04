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  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
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  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
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  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
  • Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

EasyCareNaparovacia žehlička

GC3550/02

3
| (4) Recenzie

1 Ocenenie

Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky
Táto výkonná žehlička Philips sa dodáva s najrobustnejšou žehliacou plochou zo všetkých žehličiek. Túto žehličku nič nepoškriabe a pritom sa bude hladko kĺzať po vašom oblečení. Výkonný zosilnený prúd pary vám pomôže ľahko odstrániť všetky záhyby.
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So žehliacou plochou Anodilium odolnou proti poškriabaniu

Výkon 2300 W zaručí skvelé výsledky

  • Naparovanie 40 g/min;130 g prúd pary

  • Žehliaca plocha Anodilium

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2300 wattov

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca trvanlivosť!

3 situácie na aktiváciu automatického vypnutia

3 situácie na aktiváciu automatického vypnutia

Žehlička sa automaticky vypne, keď je 30 sekúnd položená nehybne na žehliacej ploche, 30 sekúnd leží na boku alebo 8 minút stojí na podstavci.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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3.0

z 5

4

Recenzie

4
3
2

04/09/2015

Polska

Polska

Rewelacja

Łatwe w użyciu, wydajny system pary, funkcja automatycznego wyłączenia...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

Żelazko ma wiele doskonałych funkcji

Połączenie kulowe żelazka z kablem, zacina się i blokuje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

15/11/2014

Polska

Polska

przejechałam sie na tym produkcie

Po miesiącu użytkowania na stopie pojawiły się plamy . Po reklamacji i wymianie na nowe okazało się że taka sama wada . Czekam na rozpatrzenie drugiej reklamacji.

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe

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