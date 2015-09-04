Tento produkt už nie je dostupný
GC3550/02
Naparovanie 40 g/min;130 g prúd pary
Žehliaca plocha Anodilium
Automatické bezpečnostné vypnutie
2300 wattov
Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca trvanlivosť!
Žehlička sa automaticky vypne, keď je 30 sekúnd položená nehybne na žehliacej ploche, 30 sekúnd leží na boku alebo 8 minút stojí na podstavci.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
3.0
z 5
4
Recenzie
Jaras
04/09/2015
Polska
Rewelacja
Łatwe w użyciu, wydajny system pary, funkcja automatycznego wyłączenia...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe
marta102
07/11/2013
Polska
Żelazko ma wiele doskonałych funkcji
Połączenie kulowe żelazka z kablem, zacina się i blokuje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe
ata28
15/11/2014
Polska
przejechałam sie na tym produkcie
Po miesiącu użytkowania na stopie pojawiły się plamy . Po reklamacji i wymianie na nowe okazało się że taka sama wada . Czekam na rozpatrzenie drugiej reklamacji.
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyCare GC3550 Żelazko parowe