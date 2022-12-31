VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou

Tento produkt už nie je dostupný

AzurNaparovacia žehlička

GC4430/02

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou

Ak chcete ľahko odstrániť aj tie najodolnejšie záhyby, táto výkonná naparovacia žehlička Philips s funkciou Ionic DeepSteam je presne to, čo potrebujete. Spolu so žehliacou platňou SteamGlide zaisťuje vynikajúce kĺzanie a výkonné naparovanie, ktoré prenikne hlboko do vášho oblečenia

Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Žehlička na ľahké odstránenie záhybov vďaka ionizovanej pare DeepSteam

Výkon s precíznosťou

  • 100 g zosilnená para

  • 2 400 W

Menšie čiastočky pary sa dostanú hlbšie do najnepoddajnejších záhybov

Menšie čiastočky pary sa dostanú hlbšie do najnepoddajnejších záhybov

Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru

Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru

Elektronické bezpečnostné vypnutie automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu dobu bez dozoru alebo sa prevráti.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky