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GC4430/02
Výkon s precíznosťou
Ak chcete ľahko odstrániť aj tie najodolnejšie záhyby, táto výkonná naparovacia žehlička Philips s funkciou Ionic DeepSteam je presne to, čo potrebujete. Spolu so žehliacou platňou SteamGlide zaisťuje vynikajúce kĺzanie a výkonné naparovanie, ktoré prenikne hlboko do vášho oblečenia
Jednotka v žehlení
100 g zosilnená para
2 400 W
Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Elektronické bezpečnostné vypnutie automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu dobu bez dozoru alebo sa prevráti.
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