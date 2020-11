Výkon s precíznosťou

Ak chcete ľahko odstrániť aj tie najodolnejšie záhyby, táto výkonná naparovacia žehlička Philips s funkciou Ionic DeepSteam je presne to, čo potrebujete. Spolu so žehliacou platňou SteamGlide zaisťuje vynikajúce kĺzanie a výkonné naparovanie, ktoré prenikne hlboko do vášho oblečenia Zobraziť všetky výhody