Výkon s precíznosťou

Ak chcete ľahko odstrániť najnepoddajnejšie záhyby, táto výkonná naparovacia žehlička s funkciou Ionic DeepSteam je presne to, čo potrebujete. Spolu so žehliacou platňou SteamGlide zaisťuje vynikajúce kĺzanie spolu s výkonnou parou, ktorá prenikne hlboko do vášho oblečenia.