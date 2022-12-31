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GC4440/02
Jednotka v žehlení
Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
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