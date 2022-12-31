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  • Výkon s precíznosťou
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  • Výkon s precíznosťou
  • Výkon s precíznosťou

Tento produkt už nie je dostupný

Azur IonicNaparovacia žehlička

GC4440/02

1 Ocenenie

Výkon s precíznosťou
Ak chcete ľahko odstrániť najnepoddajnejšie záhyby, táto výkonná naparovacia žehlička s funkciou Ionic DeepSteam je presne to, čo potrebujete. Spolu so žehliacou platňou SteamGlide zaisťuje vynikajúce kĺzanie spolu s výkonnou parou, ktorá prenikne hlboko do vášho oblečenia.
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Jednotka v žehlení

Ľahké odstránenie záhybov vďaka ionizovanej pare účinnej do hĺbky

Výkon s precíznosťou

Menšie čiastočky pary sa dostanú hlbšie do najnepoddajnejších záhybov

Menšie čiastočky pary sa dostanú hlbšie do najnepoddajnejších záhybov

Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa dajú jednoducho vyžehliť.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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