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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4501/20

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché používanie. Funkcia Quick Calc Release umožňuje ľahko odstraňovať vodný kameň a vďaka automatickej kontrole naparovania a žehliacej ploche SteamGlide prináša žehlička dlhotrvajúci výkon pri naparovaní.
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Jednotka v žehlení

S jednoduchým systémom odstránenia vodného kameňa

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 45 g/min;160 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.

Optimálna hmotnosť na jednoduchšie manévrovanie po tkaninách

Optimálna hmotnosť na jednoduchšie manévrovanie po tkaninách

Žehlička má optimálnu hmotnosť, aby ste ňou mohli jednoducho pohybovať po všetkých tkaninách, takže žehlenie už nebude problémom. Žehličku tiež môžete jednoduchšie umiestniť na žehliacu dosku alebo na podstavec.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající produkt

toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

02/02/2018

Česká republika

Česká republika

tento výrobek mi plně vyhovuje

žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička

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