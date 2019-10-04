Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;160 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.
Žehlička má optimálnu hmotnosť, aby ste ňou mohli jednoducho pohybovať po všetkých tkaninách, takže žehlenie už nebude problémom. Žehličku tiež môžete jednoduchšie umiestniť na žehliacu dosku alebo na podstavec.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička