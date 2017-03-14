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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4515/30

4
| (1) Recenzia

1 Ocenenie

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer Plus spája vysoký výkon a jednoduché používanie. Disponuje vstavanou nádobou na vodný kameň na efektívnejšie odstraňovanie vodného kameňa a dlhotrvajúci výkon pri naparovaní, automatickou kontrolou naparovania a žehliacou plochou SteamGlide Plus.
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Jednotka v žehlení

Efektívnejšie čistenie vodného kameňa vďaka nádobe na vodný kameň

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Žehliaca plocha SteamGlide Plus: naša najlepšie kĺzajúca plocha, s ktorou sa žehlí rýchlejšie

Žehliaca plocha SteamGlide Plus: naša najlepšie kĺzajúca plocha, s ktorou sa žehlí rýchlejšie

Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus s najlepším kĺzaním bude žehlenie hračkou. Dômyselne navrhnuté vetracie otvory zaručujú vyrovnanú distribúciu pary.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

5
3
2
1

14/03/2017

Hrvatska

Hrvatska

Overený kupujúci

Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.

U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W