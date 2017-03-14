Tento produkt už nie je dostupný
GC4515/30
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus s najlepším kĺzaním bude žehlenie hračkou. Dômyselne navrhnuté vetracie otvory zaručujú vyrovnanú distribúciu pary.
Ocenenia
4.0
z 5
1
Recenzia
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Overený kupujúci
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W