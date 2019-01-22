Tento produkt už nie je dostupný
GC4516/40
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;190 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus s najlepším kĺzaním bude žehlenie hračkou. Dômyselne navrhnuté vetracie otvory zaručujú vyrovnanú distribúciu pary.
Ocenenia
3.7
z 5
3
Recenzie
zknaus
22/01/2019
Hrvatska
proizvod je vrijedan uloženog novca
U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Евгени
12/12/2017
България
Хубава ютия
Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Razocarana u peglu
27/03/2022
Hrvatska
Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!
Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W