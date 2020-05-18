Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2 600 wattov
2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
T-ionicGlide je naša najkĺzavejšia žehliaca plocha s najlepšou odolnosťou voči poškriabaniu a s integrovanou titánovo-oxidovou vrstvou ocenená piatimi hviezdičkami.
Ocenenia
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vyston
18/05/2020
Česká republika
Perfektní-doporučuji!
Žehlička je dokonalá.Doporučuji všem kdo žehli a chce mít kvalitní výrobek.
Výhody
Bezpečná
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
vyston
05/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
zatím perfektní
Moc jsem spokojen.Zatím lepší jsem neměl.Všem tento výrobek doporučují.
Výhody
bez údržby.
Nevýhody
žádné.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
VLASTIMILA
30/05/2019
Česká republika
JSEM VELMI SPOKOJENA S VÝSLEDNÝM VYŽEHLENÍM
ROZDĚLENÍ PÁRY A MOŽNOST PŘIDÁNÍ PARY JE VYNIKAJÍCÍ NA VYŠÍVANÉ UBRUSY A NEJEN NA NĚ .ŽEHLIČKA DOBŘE SEDÍ V RUCE A ŽEHLENÍ S NÍ JE SNAZŠÍ NEŽ BYLO DOPOSUD . VÍM O ČEM MLUVÍM JE TO MOJE TŘETÍ NAPAŘOVAČKA
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W