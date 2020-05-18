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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4525/30

5
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer Plus spája vysoký výkon a jednoduché používanie. Disponuje vstavanou nádobou na vodný kameň na efektívnejšie odstraňovanie vodného kameňa a dlhotrvajúci výkon pri naparovaní, automatickou kontrolou naparovania a žehliacou plochou T-ionicGlide.
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Jednotka v žehlení

Efektívnejšie čistenie vodného kameňa vďaka nádobe na vodný kameň

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2 600 wattov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

T-ionicGlide: naša najlepšia žehliaca plocha ocenená 5 hviezdičkami

T-ionicGlide: naša najlepšia žehliaca plocha ocenená 5 hviezdičkami

T-ionicGlide je naša najkĺzavejšia žehliaca plocha s najlepšou odolnosťou voči poškriabaniu a s integrovanou titánovo-oxidovou vrstvou ocenená piatimi hviezdičkami.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní-doporučuji!

Žehlička je dokonalá.Doporučuji všem kdo žehli a chce mít kvalitní výrobek.

Výhody

Bezpečná

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

05/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

zatím perfektní

Moc jsem spokojen.Zatím lepší jsem neměl.Všem tento výrobek doporučují.

Výhody

bez údržby.

Nevýhody

žádné.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

30/05/2019

Česká republika

Česká republika

JSEM VELMI SPOKOJENA S VÝSLEDNÝM VYŽEHLENÍM

ROZDĚLENÍ PÁRY A MOŽNOST PŘIDÁNÍ PARY JE VYNIKAJÍCÍ NA VYŠÍVANÉ UBRUSY A NEJEN NA NĚ .ŽEHLIČKA DOBŘE SEDÍ V RUCE A ŽEHLENÍ S NÍ JE SNAZŠÍ NEŽ BYLO DOPOSUD . VÍM O ČEM MLUVÍM JE TO MOJE TŘETÍ NAPAŘOVAČKA

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W