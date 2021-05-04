Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 210 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2 600 wattov
2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri vyberaní správneho potrebného množstva pary. Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do žehlenia.
Ocenenia
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Výhody
Rychlé nahřívání, napařování
Nevýhody
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jackie12
08/10/2019
Česká republika
Tato žehlička je nejlepší ze všech.
Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Alena
03/03/2019
Česká republika
Výborná žehlící plocha
Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou Philips s výkonom 2200 W