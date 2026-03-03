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  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
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Tento produkt už nie je dostupný

Azur ProNaparovacia žehlička

GC4885/00

1 Ocenenie

Vždy dokonalý výkon
S naparovacou žehličkou Azur Pro s výkonnou parou zvládnete žehlenie za okamih. Prácu vám výrazne uľahčí výborná regulácia, mimoriadne rýchle kĺzanie a jednoduché odstraňovanie vodného kameňa.
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Jednotka v žehlení

Zbavte sa záhybov za okamih vďaka výkonnej pare

Vždy dokonalý výkon

  • 3000 wattov

  • 50 g pary/min, zosilnená para (220 g)

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu

3000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

3000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 220 g na odstránenie najodolnejších záhybov

Zosilnená para až 220 g na odstránenie najodolnejších záhybov

Zosilnená para až 220 g na odstránenie najodolnejších záhybov

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 20 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení