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GC4885/00
Jednotka v žehlení
3000 wattov
50 g pary/min, zosilnená para (220 g)
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnená para až 220 g na odstránenie najodolnejších záhybov
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Až 20 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení