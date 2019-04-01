Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
3000 wattov
50 g pary/min; 230 g zosilnená para
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Vďaka prepracovanej jemnej rukoväti navrchu naparovacej žehličky sa žehlenie stáva ešte pohodlnejším.
Ocenenia
4.6
z 5
36
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
niky
01/04/2019
Česká republika
Doporučuji tento produkt, je výborný.
žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
PS89
27/02/2019
Česká republika
Dobrá volba
Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Barbora75
18/02/2019
Česká republika
Tato žehlička je prostě úžasná
Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička