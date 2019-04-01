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  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
  • Vždy dokonalý výkon
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Tento produkt už nie je dostupný

Azur ProNaparovacia žehlička

GC4887/30

4.6
| (36) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vždy dokonalý výkon
Naparovacia žehlička Azur Pro poskytuje výkonné naparovanie na výrazné skrátenie času žehlenia a dosiahnutie dokonalých výsledkov. Žehlenie bude odteraz jednoduché vďaka mimoriadne rýchlemu kĺzaniu, väčšej nádobe na vodu a vstavanej nádobe na vodný kameň
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Jednotka v žehlení

Zbavte sa záhybov za okamih vďaka výkonnej pare

Vždy dokonalý výkon

  • 3000 wattov

  • 50 g pary/min; 230 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Auto bezp. vyp. + ochr. proti v. kameňu

3000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

3000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Jednoduché uchytenie pre pohodlnú manipuláciu počas žehlenia

Jednoduché uchytenie pre pohodlnú manipuláciu počas žehlenia

Vďaka prepracovanej jemnej rukoväti navrchu naparovacej žehličky sa žehlenie stáva ešte pohodlnejším.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

36

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

3

01/04/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt, je výborný.

žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba

Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

18/02/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je prostě úžasná

Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

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