Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
4,5 baru
ECO
Zosilnená para 150 g
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.
Parný ráz až 150 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom