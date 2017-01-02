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  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
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  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie
  • Rýchle a výkonné žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

7400 seriesTlakový žehliaci systém

GC7430/02

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle a výkonné žehlenie
Séria 7400, ktorá bola navrhnutá s cieľom zrýchliť žehlenie, je pripravená na použitie už za 2 minúty. Sila naparovacej žehličky GC7430/02 zrýchľuje žehlenie tým, že para prenikne hlbšie do tkaniny a veľký lievik na dopĺňanie vody umožňuje jej rýchle a jednoduché dolievanie do systému
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Jednotka v žehlení

Žehlička s rýchlym spustením za 2 minúty, dopĺňanie kedykoľvek

Rýchle a výkonné žehlenie

  • 4,5 baru

  • ECO

  • Zosilnená para 150 g

Tlak pary až 4,5 barov pre rýchle žehlenie

Tlak pary až 4,5 barov pre rýchle žehlenie

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.

Parný ráz 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 150 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/01/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen!

Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

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