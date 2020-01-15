Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Aby sa vám ľahko žehlilo, potrebujete veľa pary. Silný výstup pary znamená veľa dopĺňania. Veľmi veľká 1,4 l nádržka na vodu znižuje potrebu dopĺňania vody.
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Jedinečná naparovacia špička kombinuje špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre dosiahnutie prístupu aj do najmenších a najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie výsledky žehlenia.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Методи
15/01/2020
България
Overený kupujúci
Продуктът има чудесни характеристики
Уникална ютия. С най-голямо удоволствие гладим вкъщи с нея
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC8260/02 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC8260/02 Ютия с парогенератор