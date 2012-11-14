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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Tento produkt už nie je dostupný

8400 seriesTlakový žehliaci systém

GC8420/02

3.8

| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľká oddeliteľná nádržka na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché.

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Jednotka v žehlení

Bez kompromisov.

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 1,6 l

Tlak až 5 baru

Tlak až 5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Zosilnená para až 160 g

Zosilnená para až 160 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Kontinuálny výstup pary až do 110 g/min

Kontinuálny výstup pary až do 110 g/min

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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3.8

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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