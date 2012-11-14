Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľká oddeliteľná nádržka na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché.
Jednotka v žehlení
1,6 l
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
3.8
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem