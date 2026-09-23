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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Tento produkt už nie je dostupný

8400 seriesTlakový žehliaci systém

GC8460/02

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľká oddeliteľná nádržka na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché.

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Jednotka v žehlení

Bez kompromisov.

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Tlak až 5 baru

Tlak až 5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Kontinuálny výstup pary až do 110 g/min

Kontinuálny výstup pary až do 110 g/min

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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