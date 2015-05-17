Tento produkt už nie je dostupný
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Zásobník na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,5 l kapacite zásobníka na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Marfuska
17/05/2015
Česká republika
Maximální spokojenost
Žehlička je lehká, se snadnou manipulací, nenastavuje se teplota. Žehlicí plocha nepálí, pokud není stisknuto tlačítko páry, což ocení jistě maminky malých dětí Výborně se osvědčila při vertikálním žehlení záclon
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor