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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron GC9240/02

Tento produkt už nie je dostupný

GC9240/02

GC9240/02

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

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Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Zásobník na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,5 l kapacite zásobníka na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/05/2015

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Žehlička je lehká, se snadnou manipulací, nenastavuje se teplota. Žehlicí plocha nepálí, pokud není stisknuto tlačítko páry, což ocení jistě maminky malých dětí Výborně se osvědčila při vertikálním žehlení záclon

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9240/02 Parní generátor

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