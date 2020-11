Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do 24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60 uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním 0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 – 42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.