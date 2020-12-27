Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
60 nastavení dĺžky
120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu máte presnú predstavu vybratej dĺžky. Pomocou tlačidiel jednoducho vyberte a uzamknite viac ako 60 nastavení dĺžky. Rýchlo prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,2 mm.
Pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte a uzamknite presnú požadovanú dĺžku spomedzi viac než 60 nastavení dĺžky. Použite hrebeňový nadstavec na zastrihávanie v rozsahu 1 až 7 mm s prírastkami presne po 0,2 mm a v rozsahu 7 až 42 mm s prírastkami po 1 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.
Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do 24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60 uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním 0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 – 42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.
4.7
z 5
162
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Nicolle055
27/12/2020
Slovensko
Splnil očakávania.
Výrobok splnil očakávania. Je spolahlivý, odporúčam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
AB16
15/06/2020
Slovensko
Zastrihavač hair clipper seria 7000
Super výrobok, ĺahká manipulácia dobre padne do ruky super
Výhody
Nie je čo dodať super výrobok
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
Hag1
15/08/2017
Slovensko
TOP TOP
Uz sme mali jeden zostrihavac vlasov Philips a boli sme spokojni, tento je ale podstatne lepsi...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips