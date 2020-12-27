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  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
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  • Bezchybná presnosť na jeden klik
  • Bezchybná presnosť na jeden klik
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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 7000Zastrihávač vlasov

HC7460/15

4.7
| (162) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Bezchybná presnosť na jeden klik
STRIHAČ VLASOV série 7000 vám poskytne dokonalú presnosť a kontrolu nad vaším účesom jediným cvaknutím. Vďaka pohyblivým hrebeňovým nadstavcom a vysokovýkonnej strihacej jednotke je to jediný strihač, s ktorým vždy dosiahnete očakávané výsledky.
Zobraziť všetky výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

s pohyblivými hrebeňmi

Bezchybná presnosť na jeden klik

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 60 nastavení dĺžky

  • 120 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlá

Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu máte presnú predstavu vybratej dĺžky. Pomocou tlačidiel jednoducho vyberte a uzamknite viac ako 60 nastavení dĺžky. Rýchlo prejdite jednotlivé dĺžky alebo pomaly prechádzajte po malých krokoch dĺžky 0,2 mm.

60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm

60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm

Pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte a uzamknite presnú požadovanú dĺžku spomedzi viac než 60 nastavení dĺžky. Použite hrebeňový nadstavec na zastrihávanie v rozsahu 1 až 7 mm s prírastkami presne po 0,2 mm a v rozsahu 7 až 42 mm s prírastkami po 1 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

Nastaviteľné hrebene pre najlepšie výsledky strihania

Strihač sa dodáva s tromi nastaviteľnými hrebeňmi: od 1 mm do 7 mm, od 7 mm do 24 mm a od 24 mm do 42 mm. Jednoducho pripojte jeden z hrebeňov a vyberte si zo 60 uzamykacích nastavení dĺžky s pridávaním 0,2 mm medzi 1 – 7 mm a 1 mm medzi 7 – 42 mm. Strihač možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

162

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

27/12/2020

Slovensko

Slovensko

Splnil očakávania.

Výrobok splnil očakávania. Je spolahlivý, odporúčam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

15/06/2020

Slovensko

Slovensko

Zastrihavač hair clipper seria 7000

Super výrobok, ĺahká manipulácia dobre padne do ruky super

Výhody

Nie je čo dodať super výrobok

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

15/08/2017

Slovensko

Slovensko

TOP TOP

Uz sme mali jeden zostrihavac vlasov Philips a boli sme spokojni, tento je ale podstatne lepsi...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 7000 HC7460/15 Zastrihávač vlasov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips