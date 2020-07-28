Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Zosilnená para na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Pomocou veľmi dlhej šnúry sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky - a dokonca aj ďalej!
Ocenenia
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Svetik78
28/07/2020
Україна
Надежность и долговечность
Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням
Володимир16
04/07/2019
Україна
Дуже надійна праска
Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням
Anna28
05/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших
Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням