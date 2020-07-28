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  • Azur Excel Plus

Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

HI518

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Azur Excel Plus
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Jednotka v žehlení

Azur Excel Plus

Zosilnená para na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Pomocou veľmi dlhej šnúry sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky - a dokonca aj ďalej!

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Надежность и долговечность

Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже надійна праска

Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

05/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших

Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI518/02 Праска з відпарюванням

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