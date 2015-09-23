Tento produkt už nie je dostupný
HP4698/10
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Keramika je od prírody mikroskopicky hladká a trvácna. Preto ide o jeden z najvhodnejších materiálov na výrobu platní na vyrovnávanie vlasov. Platne sa ľahko kĺžu po vlasoch a postarajú sa o ich dokonalý lesk.
Vďaka týmto všestranným tvarovacím nástrojom môžete vytvoriť akýkoľvek účes podľa svojich predstáv. Buďte kreatívni!
Tento nástavec možno jednoducho umiestniť na kliešte a s jeho pomocou získať väčší objem vlasov a vytvoriť nádherne vlnité účesy.
4.3
z 5
9
Recenzie
Czesio87
23/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler