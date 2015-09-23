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  • Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť
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Tento produkt už nie je dostupný

Multi-styler

HP4698/10

4.3
| (9) Recenzie
Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť
Chcete spočítať spôsoby vytvorenia nádherného účesu? Žehlička na vlasy SalonMultistylist 10 v 1 má desať univerzálnych keramických nástavcov na úpravu účesu. Je ideálna na vytvorenie všetkých štýlov, na aké si len spomeniete... a ešte mnoho ďalších.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

SalonSuper Stylist

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

9

Recenzie

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HP4698/22 Multi-Styler

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