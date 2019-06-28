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Všetky rady

  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
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  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
  • Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam

Tento produkt už nie je dostupný

Prestige ProŽehlička na vlasy Pro

HPS930/00

4.8
| (148) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam
Žehlička na vlasy Prestige Pro značky Philips ponúka rýchly profesionálny výkon vďaka titánovým plávajúcim platniam. Začať môžete okamžite vďaka času nahriatia len 10 sekúnd. Využívajte optimálne ovládanie vďaka digitálnym nastaveniam teploty.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Profesionálne vyrovnanie vlasov vďaka titánovým platniam

  • Titánové plávajúce platne

  • Presné ovládanie teploty 230 °C

  • Starostliv. pom. iónov pre lesklé vlasy

  • Zahriatie v priebehu 10 sekúnd

Platne s titánovým povrchom pre rýchle a plynulé žehlenie

Platne s titánovým povrchom pre rýchle a plynulé žehlenie

Profesionálne platne s titánovým povrchom zabezpečujú najlepšie vedenie tepla. Tento mimoriadny materiál použitý na výrobu platní je trvácny a rýchlo prenáša teplo, vďaka čomu poskytuje rýchle a plynulé žehlenie.

Plávajúce platne zabránia lámaniu vlasov

Plávajúce platne zabránia lámaniu vlasov

Plávajúce platne sa pri vyvinutí nadmerného tlaku počas vyrovnávania pohybujú. Chránia tak strednú časť vlasov pred zničením a zamedzujú celkovému poškodeniu vlasov.

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

148

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší žehlička jakou jsem kdy měla.

Výborná žehlička, kde si můžete nastavit teplotu, jakou potřebujete. Neničí vlasy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

05/04/2019

Česká republika

Česká republika

Určitě doporučuji.

Tuto žehličku jsem si pořizovala na základě technických parametrů a recenzí. Mám husté delší vlasy, takže délka destiček 110 mm pro mě byla rozhodující. Žehlička má opravdu snadné ovládání, rychlé nahřátí a díky ionizační technologii jsou mé vlasy krásně hladké a rovné. V recenzích jsem se zároveň dočetla, že tyto typy žehliček trhají vlasy. Ano, pokud vložím vlasy mimo plovoucí destičky, tak při silnější stisku žehličky se vlasy dostanou pod tyto destičky a tím pádem se vlas vytrhnete. Při opatrnějším zacházení se toho lze snadno vyvarovat. Já jsem s výrobkem nadmíru spokojená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý produkt na profesionální použítí

S žehličkami od Philips mám obecně nejlepší zkušenost, ale tahle předčila má očekávání. Manipulace jednoduchá, žehlička je VELMI LEHKÁ - velice příjemné pro používání, destičky jsou dlouhé - pro husté, delší vlasy ideál. Povrch destiček superhladký, jednoduché čištění, nezatrhává vlasy. Extra dlouhý kabel otočný o 360 stupnů výhodou. Praktické pouzdro proti popálení. Za mě 100%.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy

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