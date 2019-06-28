Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Titánové plávajúce platne
Presné ovládanie teploty 230 °C
Starostliv. pom. iónov pre lesklé vlasy
Zahriatie v priebehu 10 sekúnd
Profesionálne platne s titánovým povrchom zabezpečujú najlepšie vedenie tepla. Tento mimoriadny materiál použitý na výrobu platní je trvácny a rýchlo prenáša teplo, vďaka čomu poskytuje rýchle a plynulé žehlenie.
Plávajúce platne sa pri vyvinutí nadmerného tlaku počas vyrovnávania pohybujú. Chránia tak strednú časť vlasov pred zničením a zamedzujú celkovému poškodeniu vlasov.
Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.
4.8
z 5
148
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Judy
28/06/2019
Česká republika
Nejlepší žehlička jakou jsem kdy měla.
Výborná žehlička, kde si můžete nastavit teplotu, jakou potřebujete. Neničí vlasy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy
Ivuška
05/04/2019
Česká republika
Určitě doporučuji.
Tuto žehličku jsem si pořizovala na základě technických parametrů a recenzí. Mám husté delší vlasy, takže délka destiček 110 mm pro mě byla rozhodující. Žehlička má opravdu snadné ovládání, rychlé nahřátí a díky ionizační technologii jsou mé vlasy krásně hladké a rovné. V recenzích jsem se zároveň dočetla, že tyto typy žehliček trhají vlasy. Ano, pokud vložím vlasy mimo plovoucí destičky, tak při silnější stisku žehličky se vlasy dostanou pod tyto destičky a tím pádem se vlas vytrhnete. Při opatrnějším zacházení se toho lze snadno vyvarovat. Já jsem s výrobkem nadmíru spokojená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy
kajuse009
20/03/2018
Česká republika
Skvělý produkt na profesionální použítí
S žehličkami od Philips mám obecně nejlepší zkušenost, ale tahle předčila má očekávání. Manipulace jednoduchá, žehlička je VELMI LEHKÁ - velice příjemné pro používání, destičky jsou dlouhé - pro husté, delší vlasy ideál. Povrch destiček superhladký, jednoduché čištění, nezatrhává vlasy. Extra dlouhý kabel otočný o 360 stupnů výhodou. Praktické pouzdro proti popálení. Za mě 100%.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS930/00 Žehlička na vlasy