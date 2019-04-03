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Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC2042/40

4.5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a súvislému výstupu pary.
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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Naparovanie 35 g/min;100 g zosil. para

  • Keramická žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2100 wattov

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парова праска

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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