Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 35 g/min;100 g zosil. para
Keramická žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
2100 wattov
Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.5
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2042/40 Парна ютия