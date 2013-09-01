Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
Napar. 35 g/min; Zosilnená para 110 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2200 wattov
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur