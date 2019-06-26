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Tento produkt už nie je dostupný

Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3803/30

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na každý druh tkaniny. Žehliaca plocha SteamGlide prináša lepšiu kĺzavosť na rýchlejšie žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 40 g/min; 140 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

zosil. para až 140 g

zosil. para až 140 g

zosil. para až 140 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам

Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парова праска

30/06/2019

България

България

Добра ютия.

Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

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