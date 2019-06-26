Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min; 140 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
zosil. para až 140 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парова праска
НиколайВасилев
30/06/2019
България
Добра ютия.
Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3803/30 Парна ютия