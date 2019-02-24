Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min;160 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
4.6
z 5
32
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Lilluc
20/02/2019
Magyarország
Tökéletes ár-érték arány
Először édesanyámnak vettünk egy ilyen kis csodát és annyira beleszerettem, hogy magamat is megleptem eggyel, amikor elromlott az előző vasalóm. Mivel rengeteget vasalok kislányom ruhái miatt, örülök hogy sikerült egy olyan hatékony terméket találnom, amivel kicsit gyorsabban megy a vasalás.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
dora1234
19/02/2019
Magyarország
Nagyon bevált
Szeretem ezt a vasalót. Könnyű vele vasalni, jók a beállításai, gyorsan végzek, hiába a nagy ruhahalom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló