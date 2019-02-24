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Tento produkt už nie je dostupný

Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3811/70

4.6
| (32) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na každý druh tkaniny. Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus bude žehlenie hračkou.
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Jednotka v žehlení

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 40 g/min;160 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosil. para až 160 g

Zosil. para až 160 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

32

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

2

24/02/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

20/02/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes ár-érték arány

Először édesanyámnak vettünk egy ilyen kis csodát és annyira beleszerettem, hogy magamat is megleptem eggyel, amikor elromlott az előző vasalóm. Mivel rengeteget vasalok kislányom ruhái miatt, örülök hogy sikerült egy olyan hatékony terméket találnom, amivel kicsit gyorsabban megy a vasalás.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

19/02/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon bevált

Szeretem ezt a vasalót. Könnyű vele vasalni, jók a beállításai, gyorsan végzek, hiába a nagy ruhahalom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló

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