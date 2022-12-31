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GC6440/02
Jednotka v žehlení
Carry-lock
ECO
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia použitá v naparovacom žehliacom systéme Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí prirodzenú polohu a znižuje námahu pri žehlení. Dizajn žehličky tiež zabraňuje opakovaným pohybom spôsobovaným pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká (1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné žehlenie.
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