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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare VivaParný generátor

GC7051/30

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

Naparovací žehliaci systém Philips poskytuje pôžitok z rýchlejšieho a jednoduchšieho žehlenia. Pri žehlení odevov nie je potrebné nastavovať teplotu vďaka revolučnej technológii OptimalTEMP.

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Jednotka v žehlení

Bez nastavovania teploty

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

  • Max. tlak čerpadla 5,5 baru

  • Zosilnená para až 230 g

  • Nádoba na vodu s objemom 2 l

  • Kompaktný dizajn

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Pôžitok z mimoriadne rýchleho žehlenia môže byť teraz váš spolu s revolučnou technológiou. Výkonný nepretržitý výstup pary si poradí dokonca aj so zložitými záhybmi, hrubé látky sa vyžehlia ľahko a rýchlo. V prípade potreby je tu aj parný ráz, ideálny na veľmi odolné záhyby či zvislé žehlenie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť, no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu môžete nechať položenú priamo na bavlnenej žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlička samotná je neuvěřitelně lehká, při prvním použití budete mít dojem, že to přece nemůže vyžehlit povlečení nebo podobně těžkou látku. Ale chyba lávky. Do zásobníku nalijete vodu z kohoutku, která Vám stačí na vrchovatý koš prádla a zapnete do zásuvky, žádné nastavování teploty. Za dvě minuty žehlíte a konečně je to zábava, po prádle lehce klouže a pokud potřebujete parní ráz, zmáčknete a parní ráz je velmi silný a je ho dostatečné množství. Nádržka je průhledná a z každé strany vidíte, kolik vody ještě máte. Pro snadné odvápnění je přiložena miska.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

03/04/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlení s touto žehličkou je zábava, nic nenastavujete jen si přidáváte jedním tlačítkem páru, rychle k použití a když ji zapomenu na tričku, nevadí, nic se nespálí:-) Určitě doporučuji. Cena je vyšší ale nelituji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

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  1. V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips EasySpeed