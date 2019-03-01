Tento produkt už nie je dostupný
Žehlite rýchlejšie s 2násobným množstvom pary*
Naparovací žehliaci systém Philips poskytuje pôžitok z rýchlejšieho a jednoduchšieho žehlenia. Pri žehlení odevov nie je potrebné nastavovať teplotu vďaka revolučnej technológii OptimalTEMP.
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 5,5 baru
Zosilnená para až 230 g
Nádoba na vodu s objemom 2 l
Kompaktný dizajn
Pôžitok z mimoriadne rýchleho žehlenia môže byť teraz váš spolu s revolučnou technológiou. Výkonný nepretržitý výstup pary si poradí dokonca aj so zložitými záhybmi, hrubé látky sa vyžehlia ľahko a rýchlo. V prípade potreby je tu aj parný ráz, ideálny na veľmi odolné záhyby či zvislé žehlenie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje, že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť, no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu môžete nechať položenú priamo na bavlnenej žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Albez
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlička samotná je neuvěřitelně lehká, při prvním použití budete mít dojem, že to přece nemůže vyžehlit povlečení nebo podobně těžkou látku. Ale chyba lávky. Do zásobníku nalijete vodu z kohoutku, která Vám stačí na vrchovatý koš prádla a zapnete do zásuvky, žádné nastavování teploty. Za dvě minuty žehlíte a konečně je to zábava, po prádle lehce klouže a pokud potřebujete parní ráz, zmáčknete a parní ráz je velmi silný a je ho dostatečné množství. Nádržka je průhledná a z každé strany vidíte, kolik vody ještě máte. Pro snadné odvápnění je přiložena miska.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
PetraMat
03/04/2018
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlení s touto žehličkou je zábava, nic nenastavujete jen si přidáváte jedním tlačítkem páru, rychle k použití a když ji zapomenu na tričku, nevadí, nic se nespálí:-) Určitě doporučuji. Cena je vyšší ale nelituji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips EasySpeed