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  • Rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie
  • Rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare PureParný generátor

GC7640/80

3.8
| (6) Recenzie

1 Ocenenie

Rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie
Odevy žehlite bez nastavovania teploty vďaka revolučnej technológií OptimalTEMP. Omnoho kompaktnejší a ľahší dizajn v záujme jednoduchšieho skladovania. O 99 % menej vodného kameňa – kazety proti vodnému kameňu Pure Stream zvyšujú životnosť až 5-násobne.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie

  • Max. tlak pary 5,2 baru

  • Zosilnená para 250 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Pevný 1,5 l zásobník na vodu

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

„Teraz môžete žehliť všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty žehliacej plochy. Máte záruku, že nedôjde k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na žehlenie. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy. Už nemusíte nastavovať teplotu 2) naparovací systém Compact ProVelocity s väčším množstvom pary na rýchlejšie žehlenie. Umožňuje vytvoriť kompaktnejší naparovací žehliaci systém na jednoduchšie uskladnenie.“

Zosilnená para až 250 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Úspora energie v režime ECO

Úspora energie v režime ECO

Použitím režimu ECO, so zníženým množstvom pary, môžete ušetriť energiu bez toho, aby sa zhoršili výsledky žehlenia. Pre rýchlejšie žehlenie prepnite do režimu Turbo, ktorý vytvára viac pary.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.8

z 5

6

Recenzie

4
3

01/04/2017

България

България

Overený kupujúci

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

28/01/2017

България

България

Overený kupujúci

Отличен продукт

Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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