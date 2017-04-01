Tento produkt už nie je dostupný
GC7640/80
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 5,2 baru
Zosilnená para 250 g
Zaistenie pri prenášaní
Pevný 1,5 l zásobník na vodu
„Teraz môžete žehliť všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty žehliacej plochy. Máte záruku, že nedôjde k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na žehlenie. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy. Už nemusíte nastavovať teplotu 2) naparovací systém Compact ProVelocity s väčším množstvom pary na rýchlejšie žehlenie. Umožňuje vytvoriť kompaktnejší naparovací žehliaci systém na jednoduchšie uskladnenie.“
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Použitím režimu ECO, so zníženým množstvom pary, môžete ušetriť energiu bez toho, aby sa zhoršili výsledky žehlenia. Pre rýchlejšie žehlenie prepnite do režimu Turbo, ktorý vytvára viac pary.
Ocenenia
3.8
z 5
6
Recenzie
Dideto78
01/04/2017
България
Overený kupujúci
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
GaliaGD
28/01/2017
България
Overený kupujúci
Отличен продукт
Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор