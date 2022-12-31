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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare PerformerParný generátor

GC8715/20

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Naparovací žehliaci systém Philips PerfectCare Performer zabezpečí skutočne jednoduché a výkonné žehlenie bez spálenia látky. Výkonný nepretržitý výstup pary preniká hlboko a nepretržite do vláken a jednoducho odstraňuje všetky záhyby.
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Jednotka v žehlení

s výkonným kontinuálnym výstupom pary

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • Max. tlak čerpadla 6 barov

  • Zosilnená para až 360 g

  • nádoba na vodu s objemom 1,8 l

  • Odnímateľná nádoba na vodu

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.

Ľahký naparovací žehliaci systém na jednoduchšiu obsluhu

Ľahký naparovací žehliaci systém na jednoduchšiu obsluhu

Vďaka revolučnej technológii ProVelocity sa nám podarilo vyvinúť výkonný naparovací žehliaci systém. ktorý je omnoho ľahší ako tradičné modely. To znamená, že pri odložení na žehliacej doske je stabilnejší a jeho prenášanie je omnoho jednoduchšie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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