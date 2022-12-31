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GC8715/20
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6 barov
Zosilnená para až 360 g
nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Odnímateľná nádoba na vodu
Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.
Vďaka revolučnej technológii ProVelocity sa nám podarilo vyvinúť výkonný naparovací žehliaci systém. ktorý je omnoho ľahší ako tradičné modely. To znamená, že pri odložení na žehliacej doske je stabilnejší a jeho prenášanie je omnoho jednoduchšie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
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