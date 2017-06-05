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  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
  • Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare PerformerŽehlička s parným generátorom

GC8731/20

4.6
| (27) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie
Žehlička s parným generátorom Philips PerfectCare Performer zabezpečí skutočne jednoduché a výkonné žehlenie bez spálenia látky. Výkonný nepretržitý výstup pary preniká hlboko a nepretržite do vláken a jednoducho odstraňuje všetky záhyby.
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Jednotka v žehlení

Tichá technológia a 1,8 l oddeliteľná nádoba na vodu

Výkonný nepretržitý výstup pary pre mimoriadne rýchle žehlenie

  • Max. tlak čerpadla 6,5 baru

  • Zosilnená para až 390 g

  • SoftGrip

  • Odnímateľná 1,8 l nádržka na vodu

Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, až 2 hodiny žehlenia

Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, až 2 hodiny žehlenia

Nádoba na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,8 l kapacite nádoby na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.

Naparovací systém CompatProVelocity: nepretržité naparovanie pre všetky vaše potreby

Voda sa prečerpáva z nádoby na vodu do žehličky prostredníctvom vysokotlakového čerpadla. V parnej komore sa vysokou rýchlosťou pohybuje veľké množstvo pary. To umožňuje mimoriadne výkonné nepretržité naparovanie zo žehliacej plochy bez kondenzácie vody.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Kontinuálna para až 120 g/min.

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

27

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

1

05/06/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička pro všechny materiály

Oproti klasické žehličce je vše vyžehleno za zlomek času, ani přesušené pokrčené prádlo není nejmenší problém. Je výborným pomocníkem při žehlení košil - po pár tazích je hotovo :) Ovládání je naprosto jednoduché, žádné nastavování teplot nebo zkoumání materiálu -takže to zvládne i muž :) Za mě veliká spokojenost!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

25/05/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuje produkt Naprosto perfektní žehlička,kterou mohu s čistým svědomím komukoliv doporučit.

Má nepřilnavý povrch a lze s ní cokoliv žehlit bez ohledu na materiál a bez řešení jakou má žehlička teplotu .Bezvadně se s ní pracuje , má velkou nádobu na vodu .S obyčejnou žehličkou se to nedá srovnat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

25/05/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt mě velice mile překvapil a dopořučuji

žehlička Philips PerfectCare Performer Parní generátor GC8731/20 Max je srozumitelná na ovládání a velice lehce ovladatelná s možností regulace a síly páry vyžehlím vše od kalhot po záclony vůbec se nemusím bát že něco spálím, delka šnůry je dostačující a dyzajn žehličky velice moderní a pěkný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor

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