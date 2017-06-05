Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Zosilnená para až 390 g
SoftGrip
Odnímateľná 1,8 l nádržka na vodu
Nádoba na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,8 l kapacite nádoby na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.
Voda sa prečerpáva z nádoby na vodu do žehličky prostredníctvom vysokotlakového čerpadla. V parnej komore sa vysokou rýchlosťou pohybuje veľké množstvo pary. To umožňuje mimoriadne výkonné nepretržité naparovanie zo žehliacej plochy bez kondenzácie vody.
Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí. Jedinečná technológia naparovacieho žehliaceho systému Philips dodáva výkonnú paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie, kvalitnejšie a rýchlejšie.
Ocenenia
4.6
z 5
27
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
luckasz
05/06/2017
Česká republika
Skvělá žehlička pro všechny materiály
Oproti klasické žehličce je vše vyžehleno za zlomek času, ani přesušené pokrčené prádlo není nejmenší problém. Je výborným pomocníkem při žehlení košil - po pár tazích je hotovo :) Ovládání je naprosto jednoduché, žádné nastavování teplot nebo zkoumání materiálu -takže to zvládne i muž :) Za mě veliká spokojenost!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
Adri2410
25/05/2017
Česká republika
Doporučuje produkt Naprosto perfektní žehlička,kterou mohu s čistým svědomím komukoliv doporučit.
Má nepřilnavý povrch a lze s ní cokoliv žehlit bez ohledu na materiál a bez řešení jakou má žehlička teplotu .Bezvadně se s ní pracuje , má velkou nádobu na vodu .S obyčejnou žehličkou se to nedá srovnat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
Kikina81
25/05/2017
Česká republika
Produkt mě velice mile překvapil a dopořučuji
žehlička Philips PerfectCare Performer Parní generátor GC8731/20 Max je srozumitelná na ovládání a velice lehce ovladatelná s možností regulace a síly páry vyžehlím vše od kalhot po záclony vůbec se nemusím bát že něco spálím, delka šnůry je dostačující a dyzajn žehličky velice moderní a pěkný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8731/20 Parní generátor
až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime eco v porovnaní s režimom turbo