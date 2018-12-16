Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 7 barov
Zosilnená para až 420 g
Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu
Ultraľahká žehlička
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše oblečenie i záclony.
Ocenenia
4.9
z 5
32
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Janka
16/12/2018
Slovensko
Skvele
Odkedy ju mám...zmizla nenávisť voči žehleniu. Košele zehlim vertikálne...ušetrím polovicu času oproti bežnej žehličke...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8930/10 Parný generátor
Oooinaooo
04/05/2021
Česká republika
Žehlení už není mou nejneoblíbenější činností
Žehlička mne velmi mile překvapila. Jde o můj první parní generátor a velmi oceňuji velkou nádrž na vodu, díky které mi voda vystačí na celé žehlení. Žehlička je opravdu lehká, tudíž mne nebolí ruka a nemám tendenci ji silně a křečovitě svírat. Prádlo je krásně vyžehlené a to, že nemusím žehličku nijak nastavovat na různé druhy látek a potisků je třešničkou na dortu.
Výhody
Lehkost, velká nádrž na vodu, snadná manipulace
Nevýhody
Nenašla jsem
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
90Adam
18/05/2020
Česká republika
Pro snadné a rychlé žehlení
Jsem chlap. Žehlení mě nikdy nebavilo a navíc čím víc jsem to odkladal, tím méně se pak chtělo začít. Po zakoupení tohoto parního generátoru me sice žehlení bavit nezačalo, ale ušetřilo mi spousty času. Než se nazhavila moje stará žehlička, než měla dost páry, aby si poradila se zmackanym prádlem, byla to věčnost. Ted nemusím čekat, dam se do práce a jedu. Prostě jedu na jeden program veškeré oblečení, neřeším teplotu a nebojím se spálení látky. Žehlící hlava je i hodně lehká, takbse člověk nenadre. Tohle byla super volba a vsem, kdo nechtějí trávit zbytečný čas žehlení, doporučuji :)
Výhody
Snadné žehlení, snadno si poradí s hodně zmackanym prádlem, je lehka, jedno nastavení pro všechny látky
Nevýhody
Nezehli sama :(
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Parní generátor
Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s predvoleným režimom podľa normy IEC 60311