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  • Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie
  • Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare ExpertParný generátor

GC9231/02

4.8
| (11) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Žehlenie je teraz skutočne jednoduché.
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Jednotka v žehlení

Odnímateľný zásobník na vodu umožňuje jednoduché dolievanie

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie

  • Tlak až 6,5 baru

  • 310 g zosilnená para

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

Tlak až 6 barov

Tlak až 6 barov

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

11

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

4
2
1

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost:)

Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

17/01/2016

Česká republika

Česká republika

Úžasná,skvělá....fantazie žehlení

Žehlička je splnění mého snu a já si ji nemohu vynachválit.Značce jsem věrna spousty let a pokaždé sáhnu po výrobku firmy Philips :-) Když žehlím dám si zásobník na židli a žehličku odkládám na plochu u prkna.Tak že plocha je celá jen a jen moje...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

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