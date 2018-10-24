Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Tlak až 6,5 baru
310 g zosilnená para
Zaistenie pri prenášaní
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Tlak pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Ocenenia
4.8
z 5
11
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Romar
01/11/2017
Česká republika
naprostá spokojenost:)
Materiály, které se nežehlily zrovna snadno s původní žehličkou a bylo potřeba jedno místo přežehlit vícekrát, jsou s touto žehličkou vyžehleny napoprvé.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Dejna
17/01/2016
Česká republika
Úžasná,skvělá....fantazie žehlení
Žehlička je splnění mého snu a já si ji nemohu vynachválit.Značce jsem věrna spousty let a pokaždé sáhnu po výrobku firmy Philips :-) Když žehlím dám si zásobník na židli a žehličku odkládám na plochu u prkna.Tak že plocha je celá jen a jen moje...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor