Tento produkt už nie je dostupný
Neuveriteľne rýchle žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 6,5 baru
Zosilnená para až 340 g
Zaistenie pri prenášaní
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Ocenenia
4.8
z 5
26
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Gosia5
28/01/2017
Polska
Overený kupujúci
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
kass2
28/01/2017
Polska
Overený kupujúci
Polecam ten produkt.
Prasowanie jest przyjemnością. Żelazko lekkie i wydajne. Koniecznie kup deskę z nadmuchem w przeciwnym razie woda kapie z deski.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
młoda
06/12/2016
Polska
100% zadowolenia z użytkowania
Generator to wspaniała rzecz,mam go od września i jestem bardzo zadowolona w końcu moje rzeczy są idealnie doprasowane, zmniejsza czas prasowania. Polecam każdej osobie , która nie lubi za bardzo prasować.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9241/02 Żelazko z generatorem pary