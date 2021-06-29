Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Tlak až 6,5 baru
Zosilnená para 340 g
Zaistenie pri prenášaní
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Diana 40
29/06/2021
Україна
Дуже потужний пар, жодних поломок!
Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%
Výhody
Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор
vassony
05/06/2019
България
Нищо по-добро от това няма
Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор