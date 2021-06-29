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Všetky rady

  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare ExpertParný generátor

GC9246/02

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • Tlak až 6,5 baru

  • Zosilnená para 340 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Tlak až 6,5 baru

Tlak až 6,5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie. Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary, ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia, vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Дуже потужний пар, жодних поломок!

Дуже подобається продукція Philips!задоволена на всі 100%

Výhody

Декілька років користуюся цією праскою,жодних проблем нема,праска любий вид тканини!))

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Парогенератор

05/06/2019

България

България

Нищо по-добро от това няма

Аз съм очарован от този продукт. До преди него ползвах Тефал,но този е в пъти по-добър!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Expert GC9246/02 Ютия с парогенератор

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