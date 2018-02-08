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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 3000Strihač vlasov

HC3410/85

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívna strihacia jednotka a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne. Obsahuje tiež pohodlný zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Navyše s pohodlným zastrihávačom chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 13 nastavení dĺžky

  • Použitie na sieť

  • Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

13 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Jednoducho vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku pomocou nastaviteľného hrebeňového nadstavca, ktorý má 12 uzamykacích nastavení dĺžky v rozmedzí 1 mm až 23 mm s rozdielmi presne po 2 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/02/2018

Česká republika

Česká republika

První dojmy jsou dobré.

Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil naprosto má očekávání

Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný výrobek

Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips

  2. 5-ročná záruka platná na celom svete – platí len pre model HC3410