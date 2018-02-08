Tento produkt už nie je dostupný
STRIHAČ VLASOV série 3000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 3000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívna strihacia jednotka a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne. Obsahuje tiež pohodlný zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
Použitie na sieť
Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*
Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.
Jednoducho vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku pomocou nastaviteľného hrebeňového nadstavca, ktorý má 12 uzamykacích nastavení dĺžky v rozmedzí 1 mm až 23 mm s rozdielmi presne po 2 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Bubák
08/02/2018
Česká republika
První dojmy jsou dobré.
Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
kak7
17/12/2017
Česká republika
Tento produkt splnil naprosto má očekávání
Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
palko
17/02/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Výborný výrobek
Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips
5-ročná záruka platná na celom svete – platí len pre model HC3410